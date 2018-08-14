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Обрушение моста в Италии: число погибших увеличилось до 22

Комментариев: 3
В результате обрушения моста в итальянском городе Генуя погибли, по меньшей мере, 22 человека. Возможной причиной обрушения моста стал удар молнии.
Причиной обрушения моста мог стать удар молнии
Причиной обрушения моста мог стать удар молнии
twitter.com/News_Executive

Жертвами обрушения моста в итальянском городе Генуя стали, по меньшей мере, 22 человека. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры и транспорта страны Эдоардо Рикси, передает Life.ru.

По данным итальянских СМИ, которые ссылаются на очевидцев, возможной причиной обрушения моста стал удар молнии.

Известно также, что инцидент привел к повреждению газовых труб и утечки газа.

Кроме того, министр внутренних дел Италии Сальвини во вторник созвал кризисную комиссию в связи с обрушением автомобильного моста в городе Генуя. В частности, глава МВД страны опубликовал в своем Twitter фотографии заседания комиссии. Он отметил, что постоянно следит за ситуацией, связанной с обрушением виадука.

Сальвини также поблагодарил "200 пожарных и других героев", которые работают на данный момент на месте происшествия.

Между тем, по данным итальянского телевидения, к вечеру на место обрушения прибудет премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Напомним, ранее в итальянском городе Генуя обрушился мост с автомобилями.

Вскоре также появилось видео обрушения моста в Италии.

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Теги: катастрофы, Италия, мост, катастрофа, авария, жертвы, крушение, Генуя, обрушение, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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tulchanin    14.08.2018, 18:37
Оценка:  0
tulchanin
"За минувшие годы он многократно ремонтировался"©
Коррупция или безалаберность ? Вот тебе и Европа....
anONE    14.08.2018, 18:37
Оценка:  -1
anONE
да куда уж им отсталым до вашей развитой москвабадщины
anONE    14.08.2018, 18:37
Оценка:  0
anONE
Искренне соболезную!
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