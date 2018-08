Обрушение моста в Италии: число погибших увеличилось до 22

Жертвами обрушения моста в итальянском городе Генуя стали, по меньшей мере, 22 человека. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры и транспорта страны Эдоардо Рикси, передает Life.ru.

По данным итальянских СМИ, которые ссылаются на очевидцев, возможной причиной обрушения моста стал удар молнии.

Известно также, что инцидент привел к повреждению газовых труб и утечки газа.

Кроме того, министр внутренних дел Италии Сальвини во вторник созвал кризисную комиссию в связи с обрушением автомобильного моста в городе Генуя. В частности, глава МВД страны опубликовал в своем Twitter фотографии заседания комиссии. Он отметил, что постоянно следит за ситуацией, связанной с обрушением виадука.

Сальвини также поблагодарил "200 пожарных и других героев", которые работают на данный момент на месте происшествия.

BREAKING: A10 Motorway bridge collapses near #Genoa, Italy, no reports yet of any casualties yet, rescue operation underway pic.twitter.com/4en8gJp3xq