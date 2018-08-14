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Аномальная жара к 2050 году установится в тысячи городах

Комментариев: 4
В 2050 году количество городских жителей, которые подвергнутся воздействию экстремальной жары, увеличится в восемь раз - до 1,6 миллиарда человек.
В Кувейте прогнозируется до +60 градусов
В Кувейте прогнозируется до +60 градусов
depositphotos.com

К 2050 году изменение климата вызовет повышение средней температуры воздуха до +35 градусов в 970 крупных городах мира. Как сообщает The Guardian, сейчас такая температура уже зафиксирована  в 354 городах. 

Согласно исследованию, к 2050 году количество городских жителей, которые подвергнутся воздействию экстремальной жары, увеличится в восемь раз - до 1,6 миллиарда человек.

“Вопрос, как охлаждать население теперь занимает приоритетное место в политической и научной повестке дня“, - отметил профессор университета Пердью Дэв Ниеги.

В 2018 году в Чино, который находится в 50 километрах от Лос-Анджелеса, уже зафиксировано +48,9 градусов, Сиднее +47 градусов.

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Ученые предполагают, что Франция может легко преодолеть отметку +50 градусов к концу века.

Они прогнозируют, что австралийские города достигнут этой температуры значительно раньше.

В Кувейте прогнозируется до +60 градусов.

“Жарко, как в доменной печи, ты буквально чувствуешь опасность для жизни и апокалипсис“, - отметил профессор Мельбурнского университета Найджел Таппер, комментируя температуру +48 градусов.

Как сообщалось, в этом году лето в Украине не собирается быстро уходить и задержится еще на месяц.

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Теги: глобальное потепление, ученые, климат, жара, Аномальная жара, изменение климата, потепление
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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anONE    14.08.2018, 18:37
Оценка:  0
anONE
Чудовищно. Такое впечатление, что мы в микроволновке. Наш парк, где в основном росли дубы и ели, теперь заполонили акации и какие-то лианы. Реально за несколько лет, парк превратился в тропические джунгли.
anONE    14.08.2018, 18:37
Оценка:  0
anONE
Более того, появились странные насекомые, которых я никогда раньше не видел. Летучие мыши исчезли, некоторые виды птиц тоже. Климат реально меняется и больше чем об этом говорят.
anONE    14.08.2018, 18:37
Оценка:  0
anONE
Пусть я буду выглядеть глупо, но я считаю, что от нас скрывают реальные последствия глобального потепления.
Coюзник    14.08.2018, 18:36
Оценка:  0
Coюзник
А будут ли эти тысячи городов. Такая жара растопит ледники Антарктиды и Гренландии ...
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