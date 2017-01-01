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В Эквадоре разбился автобус, погибли 24 человека

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Автобус попал в ДТП между селами за пределами столицы Эквадора Кито. В результате аварии 24 человека погибли и 18 получили ранения.
В Эквадоре произошла смертельная авария автобуса
В Эквадоре произошла смертельная авария автобуса
УНН

В Эквадоре в результате аварии пассажирского автобуса, которая произошла во вторник, 14 августа, погибли 24 человека, еще 18 человек получили ранения. Об этом со ссылкой на сообщение службы экстренной помощи сообщает AFP.

Отмечено, что 24 человека погибли и 18 получили ранения, когда разбился автобус между селами за пределами столицы Эквадора Кито. Отмечается, что в автобусе находились венесуэльцы и колумбийцы.

"Автобус врезался в другое транспортное средство примерно в 30 километрах (20 миль) к востоку от Кито", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Британии на ходу перевернулся автобус: десятки пострадавших.

Перед этим сообщалось, что в Перу автобус упал в пропасть: погибли 15 человек.

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Теги: ДТП, пассажиры, Эквадор, авария, жертвы, пассажирские перевозки, автобус, пассажир, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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