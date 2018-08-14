При обрушении моста в Италии погибли не менее 35 человек

Ранения получили 14 человек. Без вести пропавшими считаются 10 человек. Спасательная операция продолжается.

Количество погибших при обрушении моста в итальянской Генуе увеличилось до 35 человек, сообщает газета La Rebubblica со ссылкой на последние официальные данные.

При этом ранения получили 14 человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Без вести пропавшими считаются 10 человек.

Также отмечается, что местные власти подтвердили, что в результате обвала моста погиб 9-летний мальчик, который был в машине, разбитой виадуком.

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли в интервью гостелевидению Италии Rai сказал, что причиной обрушения моста в Генуе стали серьезные недостатки в текущем обслуживании объекта.

Тонинелли отметил, что конкретных ответственных называть пока рано. Также он исключил связь трагедии с ремонтными работами, проводившимися в последнее время на объекте.

По мнению министра, чтобы подобные трагедии не происходили в такой цивилизованной стране, как Италия, техобслуживание должно быть на первом месте. Он также подчеркнул, что тот, кто будет признан виновным, "должен заплатить полностью".

Как сообщалось, сегодня обвалилсья большой участок моста Моранди над рекой Полчевера.

Сейчас трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Поисково-спасательная операция на месте обрушения продолжается.

Моранди Моранди был построен в 1960-х годах. За минувшие годы он многократно ремонтировался. Мост достигает более километра в длину, высота моста - 90 метров.

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