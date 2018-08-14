Меркель заявила о допущенной ошибке в вопросе беженцев в 2013

Европейский Союз в недостаточной мере оценил процессы, происходившие в Иордании и Ливии, считает канцлер Германии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель осознает, что еще в 2013 году можно было если не избежать, то хотя бы предупредить ситуацию 2015 года с кризисом беженцев, если бы Европа сделала больше помощи странам, откуда люди бегут. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает Укринформ.

"Я очень самокритично говорю, что в 2013 году мы допустили ошибку", - сказала глава немецкого правительства в ходе диалога с гражданами на тему Европы в Йене.

Меркель считает, что Евросоюз в недостаточной мере оценил процессы, происходившие в Иордании, в Ливии. При этом политик отметила, что с Сирией ситуация несколько иная, поскольку "там у власти находится диктатор".

В том, что беженцы вообще не бросились бы в Европу, она не верит, но допускает, что "что-то можно было предотвратить".

По ее словам, надо извлечь уроки с 2015 года и не допустить повторения ситуации. По мнению Меркель, ЕС должен больше помогать в плане улучшения гуманитарной обстановки и стимулирования экономического развития стран, где от военных действий страдают люди.

Канцлер отметила, что решать вопрос помощи, в том числе финансовой, непросто в кругу 28 стран, каждая из которых чаще всего имеет свое видение проблемы. Европа не будет функционировать, когда некоторые страны не выполняют своих обязанностей, добавила политик.

"Нам получается гораздо дороже, если мы не помогаем на местах, если мы не боремся с причинами миграции в самих странах", - подчеркнула Меркель.

Сегодня большую опасность представляет ситуация с наплывом нелегальных мигрантов из Африки, из которой, убеждена Меркель, надо найти решение, устроившее обе стороны.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель считает нежизнеспособным действующее в Евросоюзе Дублинское соглашение, которое предполагает, что за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд.

Напомним, 28-29 июня страны ЕС согласовали ряд мер по ограничению притока беженцев - в частности, расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в ЕС закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet