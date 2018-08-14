Россия подготовила ответные меры на прекращение ЖД-сообщения с Украиной
В Министерстве транспорта России провели подготовку к возможной отмене властью Украины железнодорожного и автобусного сообщения между двумя странами. Об этом рассказал журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает ТАСС.
"Минтранс рассматривал этот вопрос и возможные наши меры в связи с возможным принятием такого рода решений", - сказал Дитрих.
Он пояснил, что в случае принятия украинской властью решения о прекращении железнодорожного сообщения Россия примет ответные меры.
Впрочем, по словам министра, Киев вряд ли пойдет на введение такого запрета.
"В первую очередь такого рода мероприятия повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта. Кроме неудобств и дискомфорта, это ни к чему другому не приведет", - пояснил Дитрих.
Напомним, в начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти страны рассматривают "вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой". В свою очередь представители украинского железнодорожного оператора Укрзализныци заявили, что в случае принятия государством такого решения оно будет выполнено.
Позже в Киеве заявили, что также хотят прекратить автобусное сообщение с РФ.
Авиационное сообщение между Россией и Украиной было полностью прекращено в октябре 2015 года.
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