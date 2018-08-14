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Россия подготовила ответные меры на прекращение ЖД-сообщения с Украиной

Комментариев: 3
В случае принятия украинской властью решения о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения Россия примет ответные меры.
В РФ заявили об ответных мерах на прекращение железнодорожное сообщение между странами
В РФ заявили об ответных мерах на прекращение железнодорожное сообщение между странами
Корреспондент.net

В Министерстве транспорта России провели подготовку к возможной отмене властью Украины железнодорожного и автобусного сообщения между двумя странами. Об этом рассказал журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает ТАСС.

"Минтранс рассматривал этот вопрос и возможные наши меры в связи с возможным принятием такого рода решений", - сказал Дитрих.

Он пояснил, что в случае принятия украинской властью решения о прекращении железнодорожного сообщения Россия примет ответные меры.

Впрочем, по словам министра, Киев вряд ли пойдет на введение такого запрета.

"В первую очередь такого рода мероприятия повлекут невозможность граждан России и Украины пользоваться услугами транспорта. Кроме неудобств и дискомфорта, это ни к чему другому не приведет", - пояснил Дитрих.

Напомним, в начале августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти страны рассматривают "вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой". В свою очередь представители украинского железнодорожного оператора Укрзализныци заявили, что в случае принятия государством такого решения оно будет выполнено.

Позже в Киеве заявили, что также хотят прекратить автобусное сообщение с РФ.

Авиационное сообщение между Россией и Украиной было полностью прекращено в октябре 2015 года.

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Теги: Россия, Украина-Россия, Минтранс, пассажирские перевозки, поезда, РФ, железная дорога, автобус, Россия-Украина, Сообщение, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ГунВсемогущий    14.08.2018, 21:17
Оценка:  0
ГунВсемогущий
Россия должна работать первым номером,а не вводить ответные меры.Введение визового режима и запрет на трудовую деятельность без патента(стоимостью,к примеру 100000 рублей в месяц)для граждан Украины,обязательно поспособствуют отрезвлению киевских головок.
tulchanin    14.08.2018, 21:39
Оценка:  -2
tulchanin
А зачем это РФ сейчас ? Народ который депортируют, побухтит и постепенно расползется по другим странам в поисках работы...
Порошенко стоит опасаться что визовый, закрытие границ и депортацию, РФ устроит за месяц до выборов, с посылом: "У вас там выборы. Хотите тут работать? Выбирайте правильно!"
Юрий1    14.08.2018, 21:53
Оценка:  -1
Юрий1
Американцы, вам уже Трампа правильно выбрали.
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