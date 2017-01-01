Дания окончательно одобрила забор на границе с Германией

Забор высотой полтора метра и глубиной в полметра будет проходить вдоль всей датско-немецкой границы от Ваттового моря.

Дания окончательно одобрила строительство 68-километрового ограждения вдоль границы с Германией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней, которую могут переносить дикие кабаны. Как сообщает Deutsche Welle, парламент утвердил строительство забора еще в июне при поддержке правительства социал-демократов и правой Датской народной партии.

Министерство охраны окружающей среды теперь дало окончательное одобрение проекта после публичных консультаций.

Забор высотой полтора метра и глубиной в полметра будет проходить вдоль всей датско-немецкой границы от Ваттового моря на западе до фьорда Фленсбург на востоке. Стоимость проекта - 11 млн евро. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.

Забор по замыслу должен помешать потенциально зараженным диким кабанам попадать через границу и заражать свиней на фермах.

Критики говорят, что забор - это пустая трата денег, и не сработает против проблемы, которой не существует, а экологи поставили под сомнение его влияние на экосистему.

Они также указывают, что в Германии никакого свиного гриппа не обнаружено, а потому возникает вопрос - зачем этот забор вообще строится.

Ранее стало известно, что Польша не будет строить забор на границе с Украиной и Беларусью для предотвращения миграции диких кабанов.

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