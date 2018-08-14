Посольства США и Израиля в Германии получили конверты с белым порошком

Неизвестные прислали в посольства конверты с белым порошком. Экспертиза установила, что вещество опасности для здоровья не представляет.

В посольства США и Израиля, расположенные в Германии, неизвестные прислали конверты с белым порошком. Об этом со ссылкой на пресс-службу берлинской полиции сообщает Associated Press.

Как показала экспертиза, порошок опасности для здоровья не представляет.

По данным немецких правоохранителей, конверты были отправлены около месяца назад. В израильском посольстве письмо получили 24 июля, в американском - 26 июля.

В пресс-службе ведомства заявили, что полицейским известный отправитель обоих писем, однако подробности раскрывать не стали, так как расследование продолжается. Подозреваемому инкриминируют два эпизода нарушения общественного порядка.

Напомним, ранее в Германии госпитализировали работников суда из-за конверта с порошком.

Перед этим сообщалось, что в Греции письмо президенту страны вскрывали взрывотехники.

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