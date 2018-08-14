Посольства США и Израиля в Германии получили конверты с белым порошком
В посольства США и Израиля, расположенные в Германии, неизвестные прислали конверты с белым порошком. Об этом со ссылкой на пресс-службу берлинской полиции сообщает Associated Press.
Как показала экспертиза, порошок опасности для здоровья не представляет.
По данным немецких правоохранителей, конверты были отправлены около месяца назад. В израильском посольстве письмо получили 24 июля, в американском - 26 июля.
В пресс-службе ведомства заявили, что полицейским известный отправитель обоих писем, однако подробности раскрывать не стали, так как расследование продолжается. Подозреваемому инкриминируют два эпизода нарушения общественного порядка.
Напомним, ранее в Германии госпитализировали работников суда из-за конверта с порошком.
Перед этим сообщалось, что в Греции письмо президенту страны вскрывали взрывотехники.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet