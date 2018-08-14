Водитель рассказал, как перед ним обрушился мост в Генуе

Мост рухнул в каких-то 20 метрах от машины водителя-очевидца. Он рассказал, что все рухнуло сверху вниз, как будто, молния ударила.

Один из водителей, который избежал падения с генуэзского моста, рухнувшего в Италии во вторник, 14 августа, рассказал журналистам о том, как произошла катастрофа. Его показания приводит итальянское издание La Stampa.

"Я видел это собственными глазами. Мост рухнул в каких-то 20 метрах (от машины)", - рассказал журналистам водитель по имени Риччи.

Мужчина ехал по мосту в момент обрушения.

"Я под впечатлением - я видел, как все рухнуло просто сверху вниз, как будто молния ударила. Сначала рассыпалась центральная колонна (одна из опор моста), потом все остальное", - сказал он.

Издание уточняет, что сейчас местные власти проверяет версию о молнии. Известно, что на момент трагедии в Генуе шел дождь.

Напомним, во вторник в итальянской Генуе обрушился автомобильный мост, по которому проходит автострада. На данный момент подтверждена информация о 35 погибших.

Трасса А10, на которой находится мост, перекрыта. Мост Моранди построенный в 1960-х годах к западу от центра Генуи. Его длина составляет 1182 метра, высота - 90 метров.

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