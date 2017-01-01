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Власти Генуи объявили траур по жертвам обрушившегося моста

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Автомобильный мост в итальянской Генуе обрушился днем 14 августа. Жертвами инцидента стали более 30 человек.
Автомобильный мост обрушился d Генуе
Автомобильный мост обрушился d Генуе


Мэрия итальянского города Генуи объявила двухдневный траур после обрушения автомобильного моста, жертвами которого стали до 35 человек. Об этом говорится на официальном портале региона.

"Мэрия Генуи в знак соболезнования, солидарности и близости всего населения города к родственникам погибших от обрушения моста, произошедшего этим утром, объявила 15-е и 16-е днями гражданского траура", – отмечается в сообщении.

В эти дни везде приспустят флаги города Италии и Европейского Союза и отменят развлекательные мероприятия. Жителям города предложено присоединиться и выразить солидарность и соболезнования родным и близким погибшим в результате чрезвычайного происшествия.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился автомобильный мост, по которому проходит автострада. На данный момент подтверждена информация о 35 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Теги: Италия, мост, траур, Генуя, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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