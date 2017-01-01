Власти Генуи объявили траур по жертвам обрушившегося моста

Автомобильный мост в итальянской Генуе обрушился днем 14 августа. Жертвами инцидента стали более 30 человек.



Мэрия итальянского города Генуи объявила двухдневный траур после обрушения автомобильного моста, жертвами которого стали до 35 человек. Об этом говорится на официальном портале региона.

"Мэрия Генуи в знак соболезнования, солидарности и близости всего населения города к родственникам погибших от обрушения моста, произошедшего этим утром, объявила 15-е и 16-е днями гражданского траура", – отмечается в сообщении.

В эти дни везде приспустят флаги города Италии и Европейского Союза и отменят развлекательные мероприятия. Жителям города предложено присоединиться и выразить солидарность и соболезнования родным и близким погибшим в результате чрезвычайного происшествия.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился автомобильный мост, по которому проходит автострада. На данный момент подтверждена информация о 35 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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