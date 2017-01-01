Трамп подал иск против бывшей помощницы
Американский лидер подал иск против экс-помощницы за нарушение договора о неразглашении конфиденциальной информации.
В арбитражный суд Нью-Йорка поступил иск от избирательного штаба Дональда Трампа в отношении бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман, сообщает телекомпания ABC.
44-летнюю женщину обвиняют в нарушении договора о неразглашении конфиденциальной информации, подписанного ею в 2016 году при назначении на одну из должностей в предвыборном штабе Трампа.
Книга о Трампе: боится отравления, спит один
Книга о Трампе: боится отравления, спит один
Маниголт-Ньюман недавно была уволена из Белого дома. В своей книге Unhingend она нелицеприятно отзывается о Трампе, обвиняя в расизме и женоненавистничестве.
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