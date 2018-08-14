Американский политический консультант Пол Манафорт отказался давать показания в свою защиту.



Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и экс-пиарщик бывшего президента Украины Виктора Януковича Пол Манафорт отказался давать показания в суде, воспользовавшись своим правом на молчание, сообщает Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа и экс-пиарщик бывшего президента Украины Виктора Януковича Пол Манафорт отказался давать показания в суде, воспользовавшись своим правом на молчание, сообщает CNN

Защита Манафорта также не вызвала на процесс ни одного свидетеля, заявив, что не будет излагать свои аргументы по делу. Таким образом, уже в среду, 15 августа, в суде могут начаться прения сторон.

Адвокат политтехнолога заявил, что такая позиция защиты связана с тем, что "власти не предоставили убедительных доказательств" виновности его клиента.

Напомним, Манафорта обвиняют в незарегистрированной лоббистской деятельности в интересах Украины , в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Обвинение настаивает, что Манафорт и его бывший партнер Ричард Гейтс получили за свою работу десятки миллионов долларов, однако пытались скрыть эти доходы.

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