В Италии произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения магнитудой 4,9 находился в провинции Кампобассо на Адриатическом побережье.
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на среду, 15 августа, в центральной части Италии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в провинции Кампобассо на Адриатическом побережье. Его очаг залегал на глубине порядка 10 км.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Ранее сообщалось, что на Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0. В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов.
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