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В Италии произошло землетрясение

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Эпицентр землетрясения магнитудой 4,9 находился в провинции Кампобассо на Адриатическом побережье.
Землетрясение зафиксировано в Италии
Землетрясение зафиксировано в Италии
Flickr/ Matt Katzenberger Землетрясение произошло в Китае


Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на среду, 15 августа, в центральной части Италии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в провинции Кампобассо на Адриатическом побережье. Его очаг залегал на глубине порядка 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что на Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0. В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

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Теги: Италия, Землетрясения, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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