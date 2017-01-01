В Италии произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 4,9 находился в провинции Кампобассо на Адриатическом побережье.

Землетрясение зафиксировано в Италии Flickr/ Matt Katzenberger Землетрясение произошло в Китае



Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на среду, 15 августа, в центральной части Италии, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в провинции Кампобассо на Адриатическом побережье. Его очаг залегал на глубине порядка 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее сообщалось, что на Аляске произошло землетрясение магнитудой 6,0. В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов.

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