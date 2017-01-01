Представитель Трампа приедет на парад в Киев

На параде в Киеве в День независимости будет присутствовать полномочный представитель президента США.

Парад ко Дню независимости в Киеве 2017: военные США принимали участие в проходе по Крещатику



На параде по случаю Дня независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США. Об этом сообщил во вторник, 14 августа, посол Украины в США Валерий Чалый в Facebook.

По мнению дипломата, такой визит на парад является "четким проявлением поддержки Украины Соединенными Штатами.

"Хочу немного приоткрыть завесу. На параде по случаю Дня Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель президента США. Это не просто символизм – это четкое проявление поддержки нашего стратегического партнера", – написал Чалый.

Как сообщалось, ко Дню независимости Украины в этом году состоится один из крупнейших военных парадов, в нем примут участие 4,5 тысяч военных и 250 единиц техники. МВД перейдет на усиленный режим работы с 22 августа.

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