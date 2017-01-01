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В Греции растет число жертв лесных пожаров

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Греция переживает трагедию национального масштаба. Лесные пожары стали причиной гибели 96 человек.
Число жертв пожаров в Греции достигло 96 человек
Число жертв пожаров в Греции достигло 96 человек


Пожарная служба Греции обнародовала уточненные данные о числе погибших в результате мощных лесных пожаров, охвативших страну.

Так, число погибших в результате пожара в Греции начиная с 23 июля выросло до 96 человек. Еще 187 человек были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

На сегодняшний день в больницах остаются 29 раненых, в том числе шесть в интенсивной терапии.

Напомним, пожары в Греции начались 23 июля. Полицейские задержали мужчину, который предположительно совершил несколько поджогов в восточной Аттике.

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Теги: Греция, пожар, жертвы, лесной пожар
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Источник: korrespondent.net

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