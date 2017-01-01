Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МВД Италии заявили о 31 жертве ЧП в Генуе

Комментариев: 0
В Министерстве внутренних дел Италии подтвердили гибель 31 человека в результате обрушения моста в Генуе.
Автомобильный мост обрушился в Генуе
Автомобильный мост обрушился в Генуе


Представитель МВД Италии озвучил уточненные данные о числе погибших при обрушении автомобильного моста в городе Генуя. По его словам, в настоящий момент известно о 31 жертве, передает телеканал Rainews24.

"Число жертв ЧП на севере Италии составило 31 человек", – сообщил сотрудник ведомства.

Ранее сообщалось о 26 погибших и 15 раненых.

Напомним, во вторник, 14 августа, в Генуе обрушился автомобильный мост, по которому проходит автострада. Всего с моста упало около 30 машин, сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, неизвестно. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, мост, жертвы, Генуя, обрушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь