В МВД Италии заявили о 31 жертве ЧП в Генуе
В Министерстве внутренних дел Италии подтвердили гибель 31 человека в результате обрушения моста в Генуе.
Представитель МВД Италии озвучил уточненные данные о числе погибших при обрушении автомобильного моста в городе Генуя. По его словам, в настоящий момент известно о 31 жертве, передает телеканал Rainews24.
"Число жертв ЧП на севере Италии составило 31 человек", – сообщил сотрудник ведомства.
Ранее сообщалось о 26 погибших и 15 раненых.
Напомним, во вторник, 14 августа, в Генуе обрушился автомобильный мост, по которому проходит автострада. Всего с моста упало около 30 машин, сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, неизвестно. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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