В жилом доме в США произошел взрыв
В США в результате взрыва газа в жилом доме пострадали девять человек. Один из них находится в критическом состоянии.
В американском городе Денвер произошел взрыв газа в жилом доме, сообщает Fox News.
В результате инцидента пострадали девять человек, один из них находится в критическом состоянии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, ранее в Харькове в девятиэтажном доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек.
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