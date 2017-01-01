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В жилом доме в США произошел взрыв

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В США в результате взрыва газа в жилом доме пострадали девять человек. Один из них находится в критическом состоянии.
В США в жилом доме прогремел взрыв
В США в жилом доме прогремел взрыв
foxnews.com
 
В американском городе Денвер произошел взрыв газа в жилом доме, сообщает Fox News.
 
В результате инцидента пострадали девять человек, один из них находится в критическом состоянии.
 
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
 
Напомним, ранее в Харькове в девятиэтажном доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек.

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Теги: США, дом, взрыв, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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