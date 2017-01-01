Путин готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент РФ Владимир Путин в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил, что готов встретиться с ним в ближайшее время.



Президент России Владимир Путин выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом говорится в телеграмме, которую российский президент направил по случаю отмечаемой 15 августа годовщины освобождения Кореи.

"Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время", – приводит текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Путин также выразил уверенность, что Россия и КНДР "смогут непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество".

Напомним, договоренность о встрече на высшем уровне была достигнута по итогам переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова и руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына в конце мая.

12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча лидеров США и Северной Кореи. По итогам переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, из которого следует, что Вашингтон дает Пхеньяну гарантии безопасности, а тот, в свою очередь, подтверждает приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.