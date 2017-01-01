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В Японии предупредили о сильном извержении вулкана

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Метеорологи предупредили о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу на юго-западе Японии.
Японии угрожает катастрофическое извержение вулкана
Японии угрожает катастрофическое извержение вулкана


Главное метеорологическое управление Японии предупреждает о возможности сильного извержения вулкана на острове Кутиноэрабу, который находится на юго-западе страны.

Уровень опасности в этом районе был повышен до четвертого, означающего подготовку к эвакуации.

"С 0:00 до 10:00 часов (с 18:00 до 04:00 мск) 15 августа было зафиксировано 26 вулканических землетрясений достаточной магнитудой 1,9. Эпицентр толчков сейчас находится почти там же, где он находился при извержении в мае 2015 года. Вулканическая активность может еще более усилиться", – говорится в сообщении управления.

Создан кризисный штаб в связи с опасностью извержения вулкана.

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Напомним, в конце января в Японии произошло извержение вулкана у горнолыжного курорта Кусацу, сошла лавина.

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Теги: Япония, Извержения вулканов, вулкан
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Источник: korrespondent.net

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