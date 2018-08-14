В Пентагоне рассказали, зачем США космические войска

По словам министра обороны США, Космические силы нужны для защиты спутников от РФ и Китая.

США однако не планируют размещать оружие в космосе EPA/UPG

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Космические войска необходимы США для защиты американских спутников от наступательных вооружений России и Китая.

Об этом он рассказал в ходе визита в Бразилию, передает The Washington Post.

Глава Пентагона подчеркнул, что у США нет планов по размещению оружия в космосе, но спутники играют важную роль не только в проведении военных операций, но и жизненно необходимы для мировой экономики, поэтому нужно их оборонять.

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Меттис напомнил, как в январе 2007 года Китай наземной ракетой уничтожил собственный метеорологический спутник, что, по мнению Мэттиса, было сделано, чтобы продемонстрировать Вашингтону свои возможности.

“Мы прочитали это послание Китая, что они могут уничтожить спутник в космосе. С тех пор наши разведывательные службы наблюдали за тем, как другие страны, в том числе Россия, развивают свои наступательные возможности в космосе“, - отметил он.

Меттис также добавил, что США не могут игнорировать потенциальные угрозы для американских спутников.

“Мы ничего не развязываем. Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. И если кто-то попытается атаковать с использованием военных средств, мы не будем безучастно смотреть на это“, - заявил он.

Напомним, 14 августа президент США Дональд Трамп призвал развивать военно-космические силы страны, мотивируя это тем, что “противники уже начали милитаризацию космоса“.

Ранее, вице-президент США Майк Пенс заявил, что космические силы Соединенных Штатов станут шестым родом американских войск. Их планируют создать до 2020 года.