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Обрушения моста в Генуе: число жертв продолжает расти

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Спасатели пока не знают точного количества машин, которые остаются под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются.
С моста упало около 30 авто
С моста упало около 30 авто

Количество погибших в результате обрушения автомобильного моста в Генуе на севере Италии увеличилось до 38 человек. Из них трое – дети. Об этом в среду, 15 августа, сообщает Reportage Online.

Спасательные службы Италии заявили, что пять тел еще не опознаны. В настоящее время 16 человек находятся в больницах, из них 12 - в критическом состоянии.

По данным спасателей, всего с моста упало около 30 машин, однако сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, в ведомстве сказать не смогли.

Также под мостом находились хозяйственные помещения, но спасатели полагают, что людей там не было.

Ранее в МВД Италии заявляли о 31 жертве ЧП в Генуе.

Напомним, во вторник, 14 августа, в Генуе обрушился автомобильный мост, по которому проходит автострада. Всего с моста упало около 30 машин, сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, неизвестно. Поисково-спасательные работы продолжаются.

 

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Теги: Италия, мост, жертвы, Генуя, обрушение, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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