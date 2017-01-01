Германия выслала самолет с беженцами в Афганистан

Самолет с депортированными афганцами уже приземлился в аэропорту Кабула. С 2016 года из Германии в Афганистан были высланы около 350 человек.

С декабря 2016 года в Афганистан из Германии были депортированы около 350 человек DW

Германия выслала в Афганистан еще 46 беженцев. Самолет с ними приземлился в Кабуле утром в среду, 15 августа, сообщила администрация кабульского аэропорта.

Правительство ФРГ в 2016 году подписало с афганскими властями договор о реадмиссии. С декабря 2016 года в Афганистан были депортированы около 350 человек, которым отказали в предоставлении убежища в Германии.

В июле 23-летний афганец покончил с собой спустя неделю после высылки из ФРГ.

В августе 2017 года МВД и МИД Германии договорились, что практика высылки афганских беженцев на родину будет продолжена лишь в единичных случаях. Позиция Берлина связана с его обновленной оценкой ситуации в сфере безопасности в Афганистане, власти которого продолжают борьбу против Исламского государства и движения Талибан.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала нежизнеспособным действующее в Евросоюзе Дублинское соглашение, которое предполагает, что за беженца ответственна та страна ЕС, в которую он совершил первый въезд.

Напомним, 28-29 июня страны ЕС согласовали ряд мер по ограничению притока беженцев - в частности, расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в ЕС закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении.

Кроме того, Испания и Греция выразили готовность принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу EURODAC.

Источник: Русская служба Deutche Welle

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