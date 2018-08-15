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Прошение о помиловании Сенцова "потерялось"

Комментариев: 1
У Путина заявили, что просьбу матери заключенного направили губернатору Ямало-Ненецкого округа, но тот отрицает ее получение.
Прошение о помиловании Сенцова потерялось
Прошение о помиловании Сенцова потерялось
Кадр из видео

Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в России Дмитрий Артюхов заявил, что не получал прошений о помиловании украинского заключенного Олега Сенцова, ни от самого украинца, ни от кого-либо еще. Об этом в среду, 15 августа, сообщает РИА Новости.

"На данный момент ни по линии обращений граждан, ни каких-либо писем к нам в аппарат не поступало ни от матери, ни от самого Сенцова", - отметили в пресс-службе губернатора

Ранее двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан заявила телеканалу Громадське, что в ее распоряжении имеется ответ администрации президента РФ на прошение матери Олега Сенцова о помиловании. Как следует из опубликованного телеканалом документа, просьбу направили врио губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрию Артюхову для предварительного рассмотрения.

Напомним, Олег Сенцов назвал свое состояние предкритическим, но прекращать голодовку не намерен. 

Ранее западные режиссеры опубликовали письмо в защиту Сенцова.

 

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Теги: Россия, помилование, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    15.08.2018, 11:21
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Сегодня по дороге на работу слышал по радио NW, что в Кремле ходатайство матери отклонили. Мол, Сенцов должен подать собственное ходатайство.
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