Названа причина смерти Эдуарда Успенского

Писатель проходил курс лечения в Германии. После приезда в Россию ему стало хуже. От госпитализации в Москве Успенский отказался.

Советский и российский писатель Эдуард Успенский перед смертью долго боролся с онкологическим заболеванием. Об этом в среду, 15 августа, пишут Дни.ру.

Отмечается, что Успенский обращался не только к российским, но и к зарубежным врачам, в частности проходил лечение в Германии.

Почти сразу после возвращения домой писателю стало хуже. Врачи настаивали на госпитализации, но Успенский отказался. Последние две недели он провел дома.

Напомним, ранее умер мультипликатор Аркадий Шер, нарисовавший героев Простоквашино.

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