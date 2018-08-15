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Названа причина смерти Эдуарда Успенского

Комментариев: 1
Писатель проходил курс лечения в Германии. После приезда в Россию ему стало хуже. От госпитализации в Москве Успенский отказался.
Названа причина смерти Успенского
Названа причина смерти Успенского
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Советский и российский писатель Эдуард Успенский перед смертью долго боролся с онкологическим заболеванием. Об этом в среду, 15 августа, пишут Дни.ру.

Отмечается, что Успенский обращался не только к российским, но и к зарубежным врачам, в частности проходил лечение в Германии.

Почти сразу после возвращения домой писателю стало хуже. Врачи настаивали на госпитализации, но Успенский отказался. Последние две недели он провел дома.

Напомним, ранее умер мультипликатор Аркадий Шер, нарисовавший героев Простоквашино.

 

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Теги: Россия, рак, смерть, онкология, писатель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    15.08.2018, 11:18
Оценка:  0
Колишній-східняк
Не вынесла душа поэта даже дыма отечества. Остался бы в Германии, может еще бы пожил...
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