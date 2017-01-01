В Мексике со стрельбой похитили женщину-депутата

Водитель политика получил пулевое ранение, а Норму Родригес, которая стала депутатом лишь в прошлом месяце, увезли в неизвестном направлении.

Авто депутата с раненым водителем нашли на дороге (иллюстративное фото) overlandtravel.org

Двое неизвестных во вторник, 14 августа, похитили депутата федерального парламента от штата Веракрус Норму Асусену Родригес, сообщает Сегодня.

Автомобиль Родригес с ее водителем, получившим огнестрельное ранение, обнаружили на трассе Мехико - Туспан в штате Веракрус. Мужчина рассказал, что двое вооруженных преступников остановили их автомобиль, после чего увезли политика в неизвестном направлении. Власти приступили к поиску Родригес и ее похитителей.

Как сообщалось, в начале августа в Мексике жестоко убили 11 человек. Преступники ворвались в жилой дом в городе Сьюдад-Хуаресю.

Напомним, в прошлом месяце в Мехико во время перестрелки погибла украинка.

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