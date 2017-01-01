Компанию-оператора моста в Генуе могут оштрафовать на 150 млн евро

Власти Италии проведут масштабную проверку всех устаревающих дорожных объектов, многие из которых были построены в 60-70-е годы прошлого века.

Компания, которая занимается обслуживанием моста, обрушившегося в итальянское Генуе, может быть оштрафована на сумму до 150 млн евро. Об этом сообщил министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли на своей странице в Facebook в среду, 15 августа.

"Руководство Autostrade per l'Italia в первую очередь должно уйти в отставку. Учитывая, что были серьезные нарушения, я заявляю, что мы запустили процедуры для прекращения сотрудничества и наложения штрафа размером до 150 млн евро, – заявил министр. – Если они не способны управлять нашими автомагистралями, то это будет делать государство".

Тонинелли отметил, что власти проведут масштабную проверку всех устаревающих дорожных объектов, "многие из которых были построены в 60-70-е годы прошлого века". Он подчеркнул, что в "цивилизованной стране невозможно погибнуть из-за обрушившегося моста", а виновные в трагедии будут наказаны.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя – Савона, европейский маршрут Е80). Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

По последним данным, в результате трагедии погибли 38 человек, в том числе три ребенка. В Генуе в связи со случившимся объявлен двухдневный траур.

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