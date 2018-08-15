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Немецкий генерал выступил за партнерство НАТО с Россией

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Командующим Северо-восточного корпуса НАТО уверен, что война с Россией будет катастрофой для всего мира.
Конфронтация Запада и России не принесет ничего хорошего, уверен Хофманн
Конфронтация Запада и России не принесет ничего хорошего, уверен Хофманн
gettyimages.com

Генерал-лейтенант вооруженных сил Германии, командующим Северо-восточного корпуса НАТО в польском Щецине, Манфред Хофманн считает, что было бы лучше, если бы "Запад сделал Россию партнером". Об этом пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Издание отмечает, что именно Хофманн будет решать, как реагировать на агрессию "в случае вторжения России в Прибалтику".

Вместе с тем, по словам генерала, он не верит "подстрекателям в политике", которые утверждают, что российские войска якобы нападут на Нарву.

"Война будет катастрофой как для Европы, так и для остального мира. В западных странах часто игнорировали предложения России. Было бы лучше, если бы Запад сделал Россию партнером", - говорит он.

Ранее сообщалось, что в литовском городе Казлу-Руда рядом с российской границей появится первый в Прибалтике военный авиаполигон, отвечающий стандартам НАТО.

 

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Теги: Россия, НАТО, Германия, военные, Прибалтика
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    15.08.2018, 13:40
Оценка:  0
Woodbrother
Манфред Хоффман хочет помочь россии убивать украинцев ?
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