В Швеции задержали подозреваемых в массовом поджоге машин

В полиции утверждают, что идентифицировали многих людей, которые были на месте преступления.

Полиция Швеции взяла под стражу двоих подозреваемых в поджоге автомобилей в районе Гетеборга. Еще один был задержан в Турции местной полицией после прилета. Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что задержаны молодые люди в возрасте 16, 20 и 21 года.

Также правоохранители заявили, что идентифицировали многих людей, которые, как они полагают, были на месте преступления.

"Сегодня и завтра мы возьмем под стражу больше людей. Я думаю, что это около десяти молодых людей, действовавших одновременно. Это лица с криминальными наклонностями, старшего подросткового возраста, которые живут в этом районе", – сообщил глава полиции Гетеборга Дэн Виндт.

Он добавил, что полиция действительно знает "в каких группах это происходит, и теперь будет работать над предупреждением преступности на местах".

Напомним, в ночь на 14 августа в нескольких городах Швеции неизвестные сожгли десятки автомобилей. Также были зафиксированы столкновения с полицией.

Ранее сообщалось, что в результате масштабных лесных пожаров в Швеции сгорело более 25 тысяч гектаров леса. Предварительно убытки оцениваются в 87 млн евро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet