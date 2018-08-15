В Индии на спине у живой крысы выросла соя

Ветеринары считают чудом, что соя не проросла в мозг зверушке.

Предположили, что семена попали в открытую рану на спинке животного скриншот из видео

Живую крысу с проросшим в ее спину растением сои обнаружил индийский фермер Датар Сингх. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал LAD Bible.

Работая на своем участке близ города Ратлам (штат Мадхья-Прадеш), Датар Сингх заметил необычную крысу. Он как раз осматривал поля сои, но никак не ожидал увидеть росток, выросший прямо из спины несчастного животного.

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Фермер сильно удивился и позвал соседей, которые сняли крысу на видео. Озадаченные индийцы бурно обсуждали находку, поднимали хвост грызуна и трогали за росток в попытках понять, что же случилось с крысой. Сама она мучилась от боли, не могла двигаться и постоянно заваливалась набок под весом побега.

Сингх отнес животное домой и аккуратно извлек растение из черной раны на спине грызуна. Фермер предполагает, что над крысой могли цинично пошутить подростки.

Глава кафедры биологии колледжа в расположенном неподалеку городе Барнагар профессор Сиддики отметил, что грызуну очень повезло попасться на глаза фермеру именно сейчас, пока корни сои не достигли мозга: Это чудо. Хотя соя выросла неподалеку от шеи, она не дала побеги в мозг. Ученый предположил, что семена попали в открытую рану на спине крысы и был впечатлен, что животному удалось прожить с растением так долго.

В Индии нашли крысу с ростком сои из спины 0:00 / 01:14

Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии нашли живой черепаху, которая 30 лет прожила в запертой коробке в кладовке со старой техникой.