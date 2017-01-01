При атаке талибов погибли 44 афганских силовиков

"В то время как боевики продолжают осуществлять давление на правительственные силы, талибы напали в среду утром на военный КПП в северной провинции Баглан. В результате погибли 44 полицейских и солдат", - говорится в сообщении.

По словам чиновников, среди погибших оказалось 35 солдат и девять полицейских.

В министерстве обороны страны еще не прокомментировали данную информацию.

Накануне на севере Афганистана талибы атаковали военный лагерь в городе Гормач. Более 50 военнослужащих попали в плен. Также, по разным данным, от 20 до 43 были убиты.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на правительственное здание в городе Джелалабад на востоке Афганистана погибли 26 человек, еще 31 ранен.