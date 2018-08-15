В Кыргызстане с подозрением на сибирскую язву госпитализированы 12 человек

Все пострадавшие участвовали в забое заболевшей коровы, а затем поделили между собой мясо животного.

Лабораторного подтверждения пока нет pop-hi-tech.ru

В Кара-Кульджинском районе Кыргызстана двенадцать человек были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву. Об этом в среду, 15 августа, заявила пресс-секретарь Минздрава страны Жылдыз Айгерчинову, сообщает РИА Новости.

У госпитализированных были взяты пробы, но пока лабораторного подтверждения нет. Им назначено профилактическое лечение.

По предварительным данным ведомства, госпитализированные участвовали в забое заболевшей коровы, а затем поделили мясо животного.

Сибирская язва - острое инфекционное заболевание, которое в случае неоказания своевременной помощи может закончиться летальным исходом. Человеку передаётся через мясо инфицированных животных и продукты их переработки - шкуры, кожу и так далее. От человека к человеку инфекция не передается.

Месяцем ранее в Кыргызстане с подозрением на сибирскую язву госпитализировали восьмерых человек. Среди них был ребенок.

Как сообщалось, что в России из-за глобального потепления могут вскрыться скотомогильники с сибирской язвой.

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