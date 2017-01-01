Суд в Турции отказал в освобождении американского пастора

Эндрю Крейга Брансона обвиняют в контактах со сторонниками оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена и представителями запрещенной Рабочей партии Курдистана.

Второй суд по тяжким преступлениям турецкого города Измир отклонил ходатайство адвокатов американского пастора Эндрю Брансона по вопросу его освобождения из-под домашнего ареста.

Об этом сообщает Анадолу в среду, 15 августа.

Отмечается, что ходатайство об освобождении гражданина США, которого турецкие власти обвиняют в шпионаже и пособничестве террористам, было представлено в суд накануне адвокатом Брансона Исмаилом Джемом Халавуртом.

Адвокат ходатайствовал об освобождении Брансона из-под домашнего ареста и снятии с него запрета на выезд из Турции.

Эндрю Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года. В Турции считают, что под предлогом религиозной деятельности американец контактировал со сторонниками оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена и представителями запрещенной Рабочей партии Курдистана. Ему грозит 35 лет тюрьмы.

В июле президент США Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями из-за длительного удержания в стране американского пастора Эндрю Брансона.

В начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

А Трамп распорядился вдвое повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции. Теперь они составят 50% и 20% соответственно.

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