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Суд в Турции отказал в освобождении американского пастора

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Эндрю Крейга Брансона обвиняют в контактах со сторонниками оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена и представителями запрещенной Рабочей партии Курдистана.
Эндрю Брансону грозит 35 лет тюрьмы
Эндрю Брансону грозит 35 лет тюрьмы
Анадолу

Второй суд по тяжким преступлениям турецкого города Измир отклонил ходатайство адвокатов американского пастора Эндрю Брансона по вопросу его освобождения из-под домашнего ареста.

Об этом сообщает Анадолу в среду, 15 августа.

Отмечается, что ходатайство об освобождении гражданина США, которого турецкие власти обвиняют в шпионаже и пособничестве террористам, было представлено в суд накануне адвокатом Брансона Исмаилом Джемом Халавуртом.

Адвокат ходатайствовал об освобождении Брансона из-под домашнего ареста и снятии с него запрета на выезд из Турции.

Эндрю Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года. В Турции считают, что под предлогом религиозной деятельности американец контактировал со сторонниками оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена и представителями запрещенной Рабочей партии Курдистана. Ему грозит 35 лет тюрьмы.

В июле президент США Дональд Трамп пригрозил Турции санкциями из-за длительного удержания в стране американского пастора Эндрю Брансона.

В начале августа Минфин США ввел санкции против главы Минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

А Трамп распорядился вдвое повысить пошлины на сталь и алюминий из Турции. Теперь они составят 50% и 20% соответственно.

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Теги: США, суд, Турция, арест, пастор
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Источник: korrespondent.net

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