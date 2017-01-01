В США священники подозреваются в надругательстве над тысячей детей

Большое жюри Пенсильвании опубликовало доклад, из которого следует, что свыше 300 священников-педофилов работали в шести епархиях штата.

Свыше 300 католических священников с 1950-х годов совершили надругательства над более чем 1 тысячей несовершеннолетних в шести епархиях американского штата Пенсильвания. Об этом свидетельствует обнародованный доклад большого жюри - коллегии присяжных заседателей, которая в США определяет обоснованность предъявления официальных обвинений.

По данным жюри, в действительности число детей может быть намного выше, поскольку часть документов утрачена, а жертвы в большинстве случаев опасались огласки.

По словам генерального прокурора Пенсильвании, за два года расследования было выявлено, что случаи педофилии покрывались высокопоставленными представителями церкви в этом штате, а также на уровне Ватикана.

В июне 2016 года папа римский Франциск заявил, что епископы, отказывающиеся от расследования случаев педофилии в своих епархиях, потеряют свое место. Борьба с педофилией и "нулевая толерантность" к ней являются одной из центральных тем для Ватикана с момента избрания Франциска в 2013 году.

Ранее суд Ватикана приговорил католического священника, бывшего сотрудника миссии Святого престола в США Карло Капеллу к пяти годам лишения свободы за хранение детской порнографии.

Источник: Русская служба DW

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