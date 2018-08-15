Мост в Генуе обрушился из-за человеческой ошибки - прокурор

Прокуратура собирает все материалы, относящиеся к строительству моста и работам по его обслуживанию.

Прокурор Генуи Франческо Коцци заявил, что обрушение автомобильного моста произошло из-за человеческой ошибки. По его мнению, речь о случайности не идет. Об этом в среду, 15 августа, сообщает РИА Новости.

Коцци также отметил, что прокуратуре, открывшей дело, предстоит собрать документы и показания, относящиеся к строительству моста и работам по его обслуживанию.

"Мы должны ответить на один-единственный вопрос – почему это случилось? Это наша задача и ради неё мы сделаем все необходимое" - добавил Коцци.

При этом министр экономического развития Италии, вице-премьер Луиджи Ди Майо возложил всю ответственность за обрушение моста на компанию Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны. По его словам, министерство уже начало процедуру расторжения концессионного соглашения с Autostrade per l'Italia. Также компании угрожает штраф в 150 млн евро.

По последним данным, в результате трагедии погибли 38 человек, в том числе три ребенка. В Генуе в связи со случившимся объявлен двухдневный траур.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя – Савона, европейский маршрут Е80). Обломки упали на расположенные под мостом железнодорожные пути и дома. В момент происшествия на мосту находилось более 30 легковых автомобилей и три грузовика.

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