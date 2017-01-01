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В Казахстане десять военных пострадали при взрыве на полигоне

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В настоящее время состояние здоровья военнослужащих стабильное. По факту взрыва ведется расследование.
Военные учения в Казахстане
Военные учения в Казахстане
Минобороны Казахстана

На учебном полигоне Казахстан в Алматинской области при подготовке мишенного поля произошла детонация неустановленного предмета, которая привела к ранениям десяти военнослужащих.

Об этом сообщает Минобороны Казахстана в среду, 15 августа.

Отмечается, что о произошедшем стало известо благодаря одному из пострадавших, который на грузовике КаМАЗ преодолел три километра, чтобы доложить командованию лагерного сбора.

В настоящее время состояние здоровья военнослужащих стабильное. Им оказывается дальнейшая квалифицированная медицинская помощь. По данному факту ведется расследование.

Напомним, в прошлом году в Казахстане в результате схода лавины погибли семь военнослужащих. Инцидент произошел во время плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678.

Ранее в Казахстане разбился истребитель Су-27. Летчику удалось спастись.

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Теги: Казахстан, учения, взрыв, военные, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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