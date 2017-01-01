РФ развертывает военные силы вдоль побережья Арктики - британские СМИ

Великобритания готовится защищаться и также намерена усилить свое присутствие в Арктике.

Согласно последнему отчету британского комитета по обороне, Россия активно развертывает военные силы вдоль побережья Арктики.

Как сообщает BBC, британский парламент обеспокоен тем, что РФ развертывает значительные военные силы вдоль арктического побережья, когда Северный Ледовитый океан теряет свой ледяной покров из-за климатических изменений, что открывает возможности для добычи там полезных ископаемых.

Руководство Великобритании намерено ввести защитные меры и также усилить свое присутствие в Арктике.

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Благодаря таянию льдов этот район открывается для судоходства. Однако, согласно отчету парламентского комитета по обороне, Британия существенно уступает России по своим военным возможностям в Арктике.

Daily Telegraph пишет, что в первую очередь это связано с уменьшением расходов на армию, увольнением военных специалистов и недостатком интеллектуальных инвестиций.

Стране необходимо вкладывать больше средств, чтобы принять меры в отношении растущей угрозы на северной границе. В парламентском комитете признают, что можно по разному расценивать мотивацию России в том, что касается ее укрепления в Арктике, но нельзя не прийти к выводу, что рост военного присутствия в регионе объясняется не только оборонительными интересами.

Издание отмечает, что восстановление арктических военных баз, полеты стратегических бомбардировщиков и увеличение активности военного флота имеют далекоидущие последствия для Британии и НАТО.

Напомним, в мае командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш заявил, что РФ усиливает “защиту“ Арктики при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160.

Ранее, в марте, командующий канадской военной группировкой Север бригадный генерал Майк Никсон сказал, что российская армия не имеет навыков и возможностей для успешного проведения операций в Арктике и, в частности, на севере Канады.