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В Финляндии рекордное количество лесных пожаров

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В реестры занесены данные о примерно 3 300 случаях загорания в лесу, хотя обычно за весь год фиксируется около двух тысяч пожаров.
Площадь лесных пожаров в этом году больше чем обычно
Площадь лесных пожаров в этом году больше чем обычно
Yle

В Финляндии в этом году зафиксировано рекордное количество лесных пожаров, сообщает телерадиокомпанияYle.

К настоящему времени в реестры власти занесены данные о примерно 3 300 случаях загорания в лесу, в то время как обычно за весь год фиксируется около двух тысяч пожаров.

Также отмечается, что площадь пожаров в этом году больше чем обычно. Этим летом особенно крупные пожары были зафиксированы, в частности, в регионе Сатакунта, а также в Лапландии.

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Теги: Финляндия, пожар, жара, пожарные, лесной пожар, Аномальная жара, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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