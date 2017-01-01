В Финляндии рекордное количество лесных пожаров

В реестры занесены данные о примерно 3 300 случаях загорания в лесу, хотя обычно за весь год фиксируется около двух тысяч пожаров.

Площадь лесных пожаров в этом году больше чем обычно Yle

В Финляндии в этом году зафиксировано рекордное количество лесных пожаров, сообщает телерадиокомпанияYle.

К настоящему времени в реестры власти занесены данные о примерно 3 300 случаях загорания в лесу, в то время как обычно за весь год фиксируется около двух тысяч пожаров.

Также отмечается, что площадь пожаров в этом году больше чем обычно. Этим летом особенно крупные пожары были зафиксированы, в частности, в регионе Сатакунта, а также в Лапландии.

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