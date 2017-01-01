Нидерланды закрывали воздушное пространство

Почти на час воздушное пространство Нидерландов было закрыто, а главный аэропорт страны Схипхол прекращал прием и отправку рейсов.

Воздушное пространство Нидерландов было закрыто почти на час, главный аэропорт страны Схипхол в это время прекращал прием и отправку рейсов. Об этом в среду, 15 августа, сообщает диспетчерская служба страны в Twitter.

В частности, аэропорт Схипхол сообщил о сбоях в 14:34 среды. В микроблоге воздушной гавани отмечалось, что к этому времени аэропорт уже был закрыт на прием и вылет рейсов.

Как пояснили в диспетчерской службе Нидерландов, причиной прекращения воздушного сообщения стал сбой в коммуникационной системе, с помощью которой пилоты обмениваются сообщениями с диспетчерской службой.

"С целью безопасности мы сократили объем воздушных перевозок", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что сбой не помешал подлетающим к стране самолетам успешно приземлиться. С диспетчерской службой они контактировали через резервную систему сообщения. После этого из-за возникшей ситуации новые самолеты не принимались.

В 15:02 диспетчерская служба разрешила вылет из аэропортов Нидерландов. К 15:20 сбой был устранен, а воздушное сообщение полностью восстановлено.

"Пройдет некоторое время, прежде чем ситуация вернется к норме", - добавили в диспетчерской службе.

Напомним, ранее Грузия закрыла свое воздушное пространство для Сирии.

Перед этим сообщалось, что Иран закрыл воздушное пространство для США.

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