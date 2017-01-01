Теракт в академии в Кабуле: десятки жертв

Террорист-смертник проник в здание образовательного учреждения в районе Дашт-е-Барчи. Погибли по меньшей мере 48 человек.

Раненые в результате теракта в Кабуле

На западе столицы Афганистана в среду, 15 августа, произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 48 человек, 67 пострадали. Об этом со ссылкой на медиков сообщает телеканал 1TV.

Установлено, что террорист-смертник проник в здание образовательного учреждения в районе Дашт-е-Барчи в 18 полицейском округе и устроил взрыв. Почти все погибшие - студенты.

По словам очевидцев, в помещении, где произошел инцидент, находилось около 100 человек.

Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и приказал провести расследование.

Ранее в аэропорту Кабула подорвался смертник - 16 человек погибли, как минимум 60 пострадали.

Также недавно в Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу у ворот Министерства сельского восстановления и развития (MRRD) - погибли по меньшей мере семь человек и 13 получили ранения.

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