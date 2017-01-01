Литва выделит миллион евро на нужды Донбасса

Посол Литвы в Украине Марюс Януконис посетил Донецкую область и обсудил перечень объектов, которые нуждаются в финансировании.

Правительство Литвы планирует в 2019 году выделить из бюджета около миллиона евро в поддержку Украины. Об этом сообщил посол Литвы в Украине Марюс Януконис во время встречи в Донецкой облгосадминистрации в среду, 15 августа.

"Принципиальное решение на этот счет уже принято. По его (Янукониса, - ред.) словам, средства Литва хочет направить на поддержку населенных пунктов, пострадавших от российской вооруженной агрессии", - сообщил на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По словам чиновника, с литовской стороной обсудили перечень объектов, которые нуждаются в финансировании: школы, водопроводы, контрольно-пропускные пункты.

"Окончательное решение, куда направить финансовую поддержку, примет литовское правительство", - добавил он.

Недавно литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс побывал на передовой на Донбассе, посетив для ознакомления с ситуацией в прифронтовой зоне Луганскую область.

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