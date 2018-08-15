Трамп раскритиковал нормы оборонного бюджета по РФ

Президенту США не понравились четыре из восьми пунктов по России и Крыму. Всего Трамп недоволен 52 положениями закона.

Трамп выразил предостережения по ряду положений оборонного бюджета США на 2019 год

Президент США Дональд Трамп раскритиковал четыре из восьми положений законопроекта об оборонном бюджете страны, которые касаются России и аннексированного Крыма. Об этом в среду, 15 августа, сообщает USA Today.

После подписания Трамп заявил, что "очень гордится своей выдающейся ролью в этом", однако через несколько часов в письменном заявлении глава Белого дома критически высказался о четырех из восьми положениях закона, которые касаются РФ. В частности ему не понравилась норма, запрещающая финансирование любых проектов, где предполагается признание права России на Крым, а также запрет военного сотрудничества с Россией до того времени, пока Москва не выведет войска из Украины.

Другие раскритикованные Трампом положения закона в отношении РФ, содержащих требование к Белому дому отчитываться о шагах, предпринятых в ответ на нарушение Россией Договора об открытом небе, а также предоставлять отчеты относительно нового соглашения по ядерному оружию START.

В общем Трамп высказал предостережения в отношении 52 положений закона, в большинстве из которых, по его мнению, Конгресс пытался ограничить полномочия президента в международной политике.

Трамп говорит, что такие положения подрывают роль президента как "единственного представителя страны в международных отношениях".

Наличие такого заявления может значить, что Трамп не будет воплощать положения, которые, по его мнению, являются противоречивыми с конституционной точки зрения, отмечает издание.

Как отмечается, подобные заявления президента США во время подписания являются привычной практикой в случаях утверждения масштабных законов, которым предшествовали сложные переговоры.

Предостережения Трампа вызвали критику американских законодателей. Так, сенатор Боб Менендес из Демократической партии заявил: "Это заявление вызывает обеспокоенность, ведь президент опять показывает миру, что ему нельзя доверять, когда идет речь о соблюдении обязательств США и превалировании наших интересов над его личными".

Менендес отметил то, что это положение имело целью законодательно закрепить позицию США относительно Крыма.

Как сообщалось, в 2019 году США собираются потратить $716 млрд на военные расходы, что является самыми большими тратами на оборону за всю историю США.

Данным документом Вашингтон заморозил сотрудничество с РФ в рамках Договора по открытому небу, пока Москва не вернется к его соблюдению. В России намерены ответить зеркальными мерами.

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