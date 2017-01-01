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По окрестностям города в Китае пронеслись торнадо

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Торнадо валили электрические столбы, сносили крыши и поднимали в воздух щепки от мелких сооружений.

По окрестностям китайского города Тяньцзинь пронеслись сразу несколько торнадо. Об этом сообщается в сюжете ТСН от среды, 15 августа.

Вихри валили электрические столбы, сносили крыши и поднимали в воздух щепки от разнесенных мелких сооружений.

Обошлось без жертв. Только один местный житель отделался синяками.

После разгула торнадо спасатели пытаются убрать с улиц обломки и восстановить электроснабжение.

Ранее в британском графстве Дербишир пожарники стали очевидцами огненного торнадо, которое поднялось над горящей постройкой.

Также в Сети было опубликовано видео с торнадо, который удалось снять в американском Ларами, в штате Вайоминг.

 

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Теги: Китай, видео, торнадо
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Источник: korrespondent.net

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