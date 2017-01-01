По окрестностям города в Китае пронеслись торнадо
Торнадо валили электрические столбы, сносили крыши и поднимали в воздух щепки от мелких сооружений.
По окрестностям китайского города Тяньцзинь пронеслись сразу несколько торнадо. Об этом сообщается в сюжете ТСН от среды, 15 августа.
Вихри валили электрические столбы, сносили крыши и поднимали в воздух щепки от разнесенных мелких сооружений.
Обошлось без жертв. Только один местный житель отделался синяками.
После разгула торнадо спасатели пытаются убрать с улиц обломки и восстановить электроснабжение.
Ранее в британском графстве Дербишир пожарники стали очевидцами огненного торнадо, которое поднялось над горящей постройкой.
Также в Сети было опубликовано видео с торнадо, который удалось снять в американском Ларами, в штате Вайоминг.
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