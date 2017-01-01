Пентагон удваивает контингент в Норвегии

В Осло настаивают, что увеличение присутствия США предназначено только для учебных целей и не должно интерпретироваться как военная эскалация.

Морские пехотинцы должны были покинуть Норвегию в конце этого года Front News International

США более чем вдвое увеличат количество морских пехотинцев, дислоцированных в Норвегии, согласно планам, впервые изложенным в июне. Об этом сообщило норвежское Министерство обороны, передает Reuters.

Планы по увеличению числа морских пехотинцев в Норвегии с 330 до 700 и перемещению некоторых из них ближе к границе с Россией вызвали резкую реакцию Москвы, которая назвала планы "явно недружественными".

Правительство в Осло, все больше обеспокоенное Россией с момента аннексии Крыма в 2014 году, настаивает на том, что увеличение присутствия США предназначено только для учебных целей и не должно интерпретироваться как военная эскалация.

Морские пехотинцы должны были покинуть Норвегию в конце этого года после того, как первоначальный контингент прибыл в 2017 году для подготовки к боевым действиям в зимних условиях. Это первые иностранные войска, размещенные в Норвегии со времен Второй мировой войны.

Ротация сил будет продолжаться до пяти лет по сравнению с первичным размещением, которое продолжалось в течение шести месяцев с начала 2017 года, а затем было продолжено в июне прошлого года.

Ранее Норвегия поддержала официальную декларацию Госдепартамента США по Крыму.

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