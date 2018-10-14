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Всемирный банк даст Индонезии миллиард на восстановление

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Средства будут направлены на восстановление дорог, школ, мостов, больниц, а также 150 тысяч семей, пострадавших от стихии.
Всемирный банк предоставит стране финансовую помощь
Всемирный банк предоставит стране финансовую помощь

Всемирный банк предоставит Индонезии один миллиард долларов для помощи пострадавшим от землетрясений и цунами районов, а также на модернизацию инфраструктуры предупреждения стихийных бедствий. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье, 14 октября, заявлении банка.

"Средства будут доступны в любое время, когда поступит соответствующий запрос от правительства Индонезии", - сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что "выделяемая помощь, в частности, может использоваться на модернизацию систем раннего предупреждения стихийных бедствий, восстановление инфраструктуры, а также важнейших объектов жизнедеятельности - систем водоснабжения, больниц, школ и прочее".

Также отмечается, что власти Индонезии могут использовать средства для оказания помощи, в том числе выплат семьям из пострадавших районов, проживающих за чертой бедности.

По предварительным оценкам Всемирного банка, экономический ущерб от недавнего землетрясения и цунами в провинции Центральный Сулавеси составил около 531 млн долларов.

Напомним, по последним данным, число жертв землетрясений и цунами в Индонезии достигло 2088.

Несколько дней назад поисково-спасательные операции официально завершились. Индонезия приказала гуманитарным работникам из неправительственных иностранных организаций покинуть пострадавшие районы.

 

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Теги: Всемирный банк, деньги, Индонезия, помощь, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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