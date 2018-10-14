ЕС может ввести новые санкции против России 15 октября

Санкции предполагают ограничение на въезд в Евросоюз и заморозку европейских счетаовруководителей разведывательных служб России и их ближайших соратников.

Новые санкции были предложены Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. При этом новые ограничения могут коснуться не только РФ.

"Речь идет не только о России и Солсбери, санкции будут направлены против использования химического оружия во всем мире", - заявили в МИД Великобритании.

При этом ранее британская газета The Telegraph сообщила, что санкции будут направлены против "высокопоставленных российских политиков", а также руководства российских разведслужб и их соратников, ответственных за предполагаемую химическую атаку.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант перед заседанием Совета ЕС примет коллег из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии в своей официальной загородной резиденции Чивнинг-хаус. На встрече он поблагодарит их за поддержку в рамках усилий по прекращению использования химического оружия во всем мире.

Напомним, по мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, в случае усиления санкций в следующем году экономику России может ждать рецессия

При Минфине РФ создали специальный департамент , который будет заниматься разработкой и реализацией мер по снижению влияния ограничительных мер.