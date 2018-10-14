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ЕС может ввести новые санкции против России 15 октября

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Новые санкции были предложены Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Россию ожидают новые ограничения
Россию ожидают новые ограничения
dw.com
 
Совет ЕС утвердит план новых санкций в отношении России в связи с предполагаемым применением химического оружия на встрече глав МИД стран Евросоюза 15 октября в Люксембурге, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Великобритании, сообщает DW.
 
Санкции предполагают ограничение на въезд в Евросоюз и заморозку европейских счетаовруководителей разведывательных служб России и их ближайших соратников.
 
Новые санкции были предложены Великобританией и Францией после химических атак в Сирии и отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. При этом новые ограничения могут коснуться не только РФ.
 
"Речь идет не только о России и Солсбери, санкции будут направлены против использования химического оружия во всем мире", - заявили в МИД Великобритании.
 
 
При этом ранее британская газета The Telegraph сообщила, что санкции будут направлены против "высокопоставленных российских политиков", а также руководства российских разведслужб и их соратников, ответственных за предполагаемую химическую атаку. 
 
Глава МИД Великобритании Джереми Хант перед заседанием Совета ЕС примет коллег из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии в своей официальной загородной резиденции Чивнинг-хаус. На встрече он поблагодарит их за поддержку в рамках усилий по прекращению использования химического оружия во всем мире.
 
Напомним, по мнению главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, в случае усиления санкций в следующем году экономику России может ждать рецессия.
 
При Минфине РФ создали специальный департамент, который будет заниматься разработкой и реализацией мер по снижению влияния ограничительных мер.

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Теги: санкции, Великобритания, химическое оружие, санкции против России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    14.10.2018, 17:50
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