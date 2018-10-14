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Убийство саудовского журналиста записали его часы - СМИ

Комментариев: 2
Аудиозаписи, которые часы Apple Watch сделали в ходе общения журналиста с представителями консульства Саудовской Аравии, впоследствии автоматически были переправлены на его смартфон.
Журналист Джамаль Хашогги
Журналист Джамаль Хашогги
BBC

 

Часы Apple Watch, которые были на руке саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, записали момент его убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает турецкое издание Sabah.

О наличии записей турецким властям рассказала невеста Хашкаджи Хатидже Дженгиз. Она провела журналиста и ждала его у входа в консульство.

"Apple Watch записали голоса. Перед тем, как отправиться в консульство Саудовской Аравии Хашкаджи оставил мне свой телефон", - рассказала она.

Аудиозаписи, которые Apple Watch сделали в ходе общения журналиста с представителями учреждения, впоследствии автоматически были переправлены на смартфон Хашкаджи, а позже были сохранены в его аккаунте в облачном хранилище Apple iCloud.

Все записи, по информации издания, свидетельствуют о том, что в консульстве Саудовской Аравии журналист был допрошен, подвергнут пыткам, а затем - убит.

Однако сообщается, что на телефоне и в iCloud сохранились не все аудиофайлы. Обнаружив после смерти Хашкаджи, что Apple Watch вели диктофонную запись, люди, которые разговаривали с журналистом, попытались разблокировать часы с помощью пароля.

Впоследствии сделать это им удалось с помощью отпечатка пальца Хашкаджи. Саудовская разведка якобы смогла удалить некоторые файлы, но не все - часть из них уже была сохранена на iCloud.

Также файлы, записанные смарт-часами, обнаружили на смартфоне, который был у невесты журналиста.

Напомним, что ранее представители властей Турции уведомили своих коллег в США, что у них имеются видео- и аудиозаписи, свидетельствующие о том, что сотрудники спецслужб Саудовской Аравии убили журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве королевства в Стамбуле и расчленили его тело. 
 
Об исчезновении Хашогги стало известно 3 октября. Проживающий в США 59-летний обозреватель The Washington Post пропал после того, как прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Невеста Джамаля Хашогги живет в Турции.
 
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Теги: Саудовская Аравия, Турция, журналист, убийство, Apple iWatch
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Strv-003-3    14.10.2018, 18:47
Оценка:  0
Strv-003-3
Полный бред , Apple Watch может передать файлы на телефон только по блютуз а это считай что впритык к телефону их надо поднести, далее никакие модели Apple Watch не имеют блокировки отпечатком пальца
Asmo    14.10.2018, 20:10
Оценка:  0
Asmo
сенсора для отпечатков в часах нету, но если не хватает дальности блютуза, они связываются по wi-fi с айфоном..
Strv-003-3    14.10.2018, 20:40
Оценка:  0
Strv-003-3
часы не складывают данные на телефон по средством ВиФай , а тут указано что файлы слились в телефон , следовательно Блютуз а Блютуз должен быть рядом ---- у них все не складно - тот кто придумал это сам не имеет этих часов и айфона
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