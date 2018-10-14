Убийство саудовского журналиста записали его часы - СМИ

Аудиозаписи, которые часы Apple Watch сделали в ходе общения журналиста с представителями консульства Саудовской Аравии, впоследствии автоматически были переправлены на его смартфон.

Часы Apple Watch, которые были на руке саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, записали момент его убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, сообщает турецкое издание Sabah.

О наличии записей турецким властям рассказала невеста Хашкаджи Хатидже Дженгиз. Она провела журналиста и ждала его у входа в консульство.

"Apple Watch записали голоса. Перед тем, как отправиться в консульство Саудовской Аравии Хашкаджи оставил мне свой телефон", - рассказала она.

Аудиозаписи, которые Apple Watch сделали в ходе общения журналиста с представителями учреждения, впоследствии автоматически были переправлены на смартфон Хашкаджи, а позже были сохранены в его аккаунте в облачном хранилище Apple iCloud.

Все записи, по информации издания, свидетельствуют о том, что в консульстве Саудовской Аравии журналист был допрошен, подвергнут пыткам, а затем - убит.

Однако сообщается, что на телефоне и в iCloud сохранились не все аудиофайлы. Обнаружив после смерти Хашкаджи, что Apple Watch вели диктофонную запись, люди, которые разговаривали с журналистом, попытались разблокировать часы с помощью пароля.

Впоследствии сделать это им удалось с помощью отпечатка пальца Хашкаджи. Саудовская разведка якобы смогла удалить некоторые файлы, но не все - часть из них уже была сохранена на iCloud.

Также файлы, записанные смарт-часами, обнаружили на смартфоне, который был у невесты журналиста.

Напомним, что ранее представители властей Турции уведомили своих коллег в США, что у них имеются видео- и аудиозаписи, свидетельствующие о том, что сотрудники спецслужб Саудовской Аравии убили журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве королевства в Стамбуле и расчленили его тело.