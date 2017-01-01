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Трамп допустил отставку главы Пентагона

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Президент США отметил, что работа некоторых сотрудников администрации у него "не вызывает восторга". В то же время, Трамп опроверг сообщения о "хаосе" в Белом доме и назвал подобную информацию "фейковыми новостями".
Трамп рассказал о своих отношениях с главой Пентагона
Трамп рассказал о своих отношениях с главой Пентагона
 
Президент США Дональд Трамп допустил возможность отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса. 
 
"У меня очень хорошие отношения с ним. Два дня назад я с ним обедал. У меня очень хорошие отношения с ним... если вы хотите знать правду, то я думаю, он в некотором роде представитель Демократической партии (соперников Республиканской партии от которой баллотировался Трамп)", - сообщил президент США в интервью телеканалу CBS.
 
По словам Трампа, генерал Мэттис - "отличный парень" и они хорошо ладят.
 
"Он может покинуть свой пост. Я имею в виду: в какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон", - добавил Трамп.
 
 
При этом президент заявил, что Мэттис не обращался к нему с просьбой об отставке.
 
Трамп отметил, что работа некоторых сотрудников администрации у него "не вызывает восторга". В то же время, как отмечает CBS, Трамп опроверг сообщения о "хаосе" в Белом доме и назвал подобную информацию "фейковыми новостями".
 
По данным телеканала, Мэттис ранее не всегда ладил с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном - сторонником более радикальной политики. Однако шеф Пентагона в сентябре опровергал сообщения, что в ближайшем будущем он намерен оставить пост главы Минобороны США.
 
Напомним, ранее Никки Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. Трамп пообещал в ближайшие недели определиться с преемником Хейли.
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Теги: США, Пентагон, отставка, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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