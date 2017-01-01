Трамп допустил отставку главы Пентагона

Президент США отметил, что работа некоторых сотрудников администрации у него "не вызывает восторга". В то же время, Трамп опроверг сообщения о "хаосе" в Белом доме и назвал подобную информацию "фейковыми новостями".

Трамп рассказал о своих отношениях с главой Пентагона

Президент США Дональд Трамп допустил возможность отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

"У меня очень хорошие отношения с ним. Два дня назад я с ним обедал. У меня очень хорошие отношения с ним... если вы хотите знать правду, то я думаю, он в некотором роде представитель Демократической партии (соперников Республиканской партии от которой баллотировался Трамп)", - сообщил президент США в интервью телеканалу CBS

По словам Трампа, генерал Мэттис - "отличный парень" и они хорошо ладят.

"Он может покинуть свой пост. Я имею в виду: в какой-то момент все уходят. Все. Люди уходят. Это Вашингтон", - добавил Трамп.

При этом президент заявил, что Мэттис не обращался к нему с просьбой об отставке.

Трамп отметил, что работа некоторых сотрудников администрации у него "не вызывает восторга". В то же время, как отмечает CBS, Трамп опроверг сообщения о "хаосе" в Белом доме и назвал подобную информацию "фейковыми новостями".

По данным телеканала, Мэттис ранее не всегда ладил с советником американского президента по национальной безопасности Джоном Болтоном - сторонником более радикальной политики. Однако шеф Пентагона в сентябре опровергал сообщения, что в ближайшем будущем он намерен оставить пост главы Минобороны США.