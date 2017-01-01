В Германии ультраправые прошли в парламент Баварии

Христианско-социальный союз (ХСС), который входит в состав коалиционного правительства Ангелы Меркель, утратил поддержку баварцев и, как результат, абсолютное большинство в парламенте.

Христианско-социальный союз получил больше всего голосов на выборах в местный парламент немецкой федеральной земли Бавария, но потерял абсолютное большинство, свидетельствуют результаты экзит-полов, сообщает Spiegel.

ХСС набрал 35,5% голосов в одном из самых консервативных центров Германии. По сравнению с предыдущими выборами партия потеряла более 12%. Теперь партии придется объединяться с другими силами для создания коалиции. Это лишь третий подобный случай в послевоенной истории Баварии.

ХСС единогласно управлял Баварией с 1957 года, но потерял поддержку избирателей в связи с поляризацией мнений относительно вопроса миграции.