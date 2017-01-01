В Германии ультраправые прошли в парламент Баварии
Христианско-социальный союз получил больше всего голосов на выборах в местный парламент немецкой федеральной земли Бавария, но потерял абсолютное большинство, свидетельствуют результаты экзит-полов, сообщает Spiegel.
ХСС набрал 35,5% голосов в одном из самых консервативных центров Германии. По сравнению с предыдущими выборами партия потеряла более 12%. Теперь партии придется объединяться с другими силами для создания коалиции. Это лишь третий подобный случай в послевоенной истории Баварии.
На данный момент за консервативный блок готовы проголосовать 26% респондентов, что на один процент меньше по сравнению с предыдущей неделей.
Напомним, ранее в столице Баварии в немецком Мюнхене прошла массовая акция протеста против расизма. По данным полиции, на марш вышли более 20 тысяч человек.
В Берлине, в субботу, 13 октября, прошел самый масштабный с начала года протестный марш против расизма и дискриминации. На него вышли порядка 242 тысяч человек – вместо ожидавшихся 40 тысяч.