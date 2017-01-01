Трамп заявил о доверии к Ким Чен Ыну

Американский лидер подчеркнул, что несмотря на обвинения в адрес главы Северной Кореи, контакт с ним является положительным моментом.

Ким Чен Ын и Трамп на саммите в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.



"Да, я доверяю ему. Но это не значит, что я не могу ошибаться", - отметил Трамп.

При этом, ведущая телеканала напомнила президенту США об обвинениях в адрес Ким Чен Ына, в том числе в репрессиях и использовании принудительной рабочей силы.

"Мне известно об этих вещах, я не ребенок", - ответил Трамп и добавил, что наличие контакта между ним и северокорейским лидером все равно является положительным фактором.

Напомним, в июне этого года состоялся исторический саммит президента США и лидера КНДР в Сингапуре.

По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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