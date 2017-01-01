В Катар прибыл десантный корабль ВМС США
На американском судне находятся три тысячи человек, в том числе 1,6 тысячи морских пехотинцев.
Универсальный десантный корабль США USS Essex (LHD-2) прибыл в воскресенье, 14 октября, в порт Дохи. Об этом сообщило министерство обороны Катара.
Прибытие американского судна в столицу Катара связано с сотрудничеством по борьбе с терроризмом и было заранее запланировано.
"Заход десантного корабля в Доху проходит в рамках военного сотрудничества с Катаром по борьбе с терроризмом и экстремизмом, и убеждение в приверженности США к безопасности региона, защите свободы и гарантий торговой активности в регионе и морских путей, примыкающих к нему", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, в июле 2017 года США и Катар подписали меморандум о взаимопонимании по борьбе с терроризмом.
Ранее сообщалось, что в сентябре авианосная ударная группа США во главе с авианосцем Гарри Трумэн вошла в Средиземное море для проведения операций.
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